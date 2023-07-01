01 июля 2023, 16:42
Появилось видео с заплывом, во время которого умер прокурор Чувашии
Массовый заплыв по Волге, во время которого умер прокурор Чувашии Фомин, попал на видео
Главный прокурор республики Чувашия Андрей Фомин умер во время массового заплыва по Волге. В соцсети «ВКонтакте» очевидцы опубликовали видео акции, во время которой произошел несчастный случай.
Андрей Фомин скончался на 58-м году жизни. Как передавал источник РИА «Новости», погибший не раз участвовал в таких соревнованиях. Причиной смерти, по информации Telegram-канала Mash,стала остановка сердца буквально в 150 метрах от берега.
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«Спасатели достали Фомина на берег уже без сознания. Медики пытались его откачать, но безуспешно. В момент заплыва он был в гидрокостюме и со спасательным буем», — писал канал.
До состязания все участники заплыва предоставляли медсправки, а также проходили осмотр врачей.
Андрей Фомин был первым заместителем прокурора республики Крым с 2014 до 2020 года, а затем получил должность прокурора Чувашии. Он был награжден орденом «За верность долгу» и нагрудным знаком прокуратуры РФ «За безупречную службу».
Прокуратура РФ
Чувашия
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