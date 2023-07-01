Происшествия 01 июля 2023, 16:42 Появилось видео с заплывом, во время которого умер прокурор Чувашии Массовый заплыв по Волге, во время которого умер прокурор Чувашии Фомин, попал на видео

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Главный прокурор республики Чувашия Андрей Фомин умер во время массового заплыва по Волге. В соцсети «ВКонтакте» очевидцы опубликовали видео акции, во время которой произошел несчастный случай.

Андрей Фомин скончался на 58-м году жизни. Как передавал источник РИА «Новости», погибший не раз участвовал в таких соревнованиях. Причиной смерти, по информации Telegram-канала Mash,стала остановка сердца буквально в 150 метрах от берега.

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«Спасатели достали Фомина на берег уже без сознания. Медики пытались его откачать, но безуспешно. В момент заплыва он был в гидрокостюме и со спасательным буем», — писал канал.

До состязания все участники заплыва предоставляли медсправки, а также проходили осмотр врачей.

Андрей Фомин был первым заместителем прокурора республики Крым с 2014 до 2020 года, а затем получил должность прокурора Чувашии. Он был награжден орденом «За верность долгу» и нагрудным знаком прокуратуры РФ «За безупречную службу».