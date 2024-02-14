Эксклюзив 14 февраля 2024, 12:15 Появилось видео с загоревшейся строящейся школой в Сергиевом Посаде МЧС: площадь пожара в строящейся школе в Сергиевом Посаде достигла 70 кв. м

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Пожар начался в строящейся школе на территории микрорайона Семхоз в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили «360» в Главном управлении МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло в недостроенном здании по Хотьковской улице, 73б. Очевидцы сообщили о густом черном дыме.

«Предварительно, площадь пожара 70 „квадратов“. Дальнейшая информация уточняется», — прокомментировали новость в подмосковном главке МЧС.

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Ранее пожар случился в подмосковной деревне Петушки. Возгорание произошло на предприятии группы компаний «Ростагрокомплекс» — производителя молочных продуктов. Площадь пожара достигла 1,4 тысячи квадратных метров. По данным подмосковного управления МЧС, во время ЧП никто не пострадал.