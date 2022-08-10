Появилось видео с задержанием подозреваемого в убийстве порноактрисы в Петербурге

Следственный комитет по Санкт-Петербургу опубликовал ролик с подозреваемым в убийстве порноактрисы. На кадрах молодого человека в наручниках завели в здание СК.

Подозреваемого сопровождал сотрудник правоохранительных органов. На руках у задержанного — наручники. Молодой человек одет в темные брюки и кофту с надписями.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1998 года рождения, уроженец Омской области. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — сообщили в пресс-службе СК по Санкт-Петербургу.

В квартире одного из домов по Южному шоссе в Петербурге обнаружили тело порноактрисы и TikTok-блогера 1996 года рождения. Друзья убитой рассказали, что девушка была хорошей, но выбирала в спутники жизни наркоманов, хотя сама при этом не употребляла запрещенные вещества.