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    10 августа 2022, 16:01

    Появилось видео с задержанием подозреваемого в убийстве порноактрисы в Петербурге

    СК опубликовал кадры с подозреваемым в убийстве порноактрисы в Петербурге

    Александр Иванов

    Следственный комитет по Санкт-Петербургу опубликовал ролик с подозреваемым в убийстве порноактрисы. На кадрах молодого человека в наручниках завели в здание СК.

    Подозреваемого сопровождал сотрудник правоохранительных органов. На руках у задержанного — наручники. Молодой человек одет в темные брюки и кофту с надписями.

    «По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1998 года рождения, уроженец Омской области. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — сообщили в пресс-службе СК по Санкт-Петербургу.

    В квартире одного из домов по Южному шоссе в Петербурге обнаружили тело порноактрисы и TikTok-блогера 1996 года рождения. Друзья убитой рассказали, что девушка была хорошей, но выбирала в спутники жизни наркоманов, хотя сама при этом не употребляла запрещенные вещества.