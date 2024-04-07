Эксклюзив 07 апреля 2024, 11:48 Появилось видео с вышедшей из берегов Елшанкой в Оренбуржье Видео «360»: река Елшанка разлилась в Орске во время паводка

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Река Елшанка, являющаяся правым притоком Урала, разлилась в Орске. В распоряжении «360» оказалось видео затопленного оврага.

Местный житель рассказал, что Елшанка в городе давно стала практически высохшим ручьем. Но теперь река разошлась и затапливает все на своем пути, вот-вот она выйдет из берегов.

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«Там уже сам мост. Наш [овраг] уже на уровне, сейчас начнет верх топить. <…> Там уже скоро из берегов выйдет, но здесь уже начинает заполняться», — рассказал автор ролика.

Он добавил, что по Старому городу в Орске бродят стаи животных. Горем жителей пользуются другие люди. В Новом городе начали посуточно сдавать квартиры за девять тысяч рублей. При том, что средняя цена съема за месяц — 10-12 тысяч рублей.

Ситуация с паводком из-за прорыва дамбы в Орске осложняется, вода из реки Урал дошла до территории Нового города.