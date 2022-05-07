Появилось видео с разрушенным отелем Saratogа в Гаване

В результате мощного взрыва в отеле Saratoga в центре Гаваны погибли 18 человек, среди них — беременная женщина и ребенок. Несчастный случай произошел утром 6 мая, сообщили в администрации президента Кубы.

После взрыва в отеле начался пожар, два этажа полностью рухнули, уточнило издание Cuba Debate. Спасатели начали разбор завалов. Людей из соседних зданий эвакуировали. Видео с места происшествия появилось в Сети.

Причина произошедшего неизвестна. Предположительно, взрыв прогремел при перекачке сжиженного газа из цистерны. Кубинские власти склонны придерживаться этой версии.

Изначально стало известно о восьми погибших, 30 раненых и 13 пропавших без вести. Позже число жертв выросло до 18. В больницах находятся 64 пострадавших, в их числе 14 несовершеннолетних.

«Диас-Канель поблагодарил дружественные страны за солидарность, проявленную перед лицом несчастного случая в отеле Saratoga. По предварительным данным, озвученным на совещании, погибли 18 человек, в том числе беременная женщина и ребенок», — сообщила администрация президента по итогам правительственного совещания.

Власти Кубы начали расследование происшествия. Версию о теракте исключили, рассматривается вероятность несчастного случая.

Отель Saratoga расположен в центре кубинской столицы, через дорогу от Капитолия. Он был построен в 1880-м и реконструирован в 2005 году.