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    07 мая 2022, 03:07

    Появилось видео с разрушенным отелем Saratogа в Гаване

    Cuba Debate: число жертв взрыва в отеле Saratogа в Гаване достигло 18 человек

    Полина Созыкина

    В результате мощного взрыва в отеле Saratoga в центре Гаваны погибли 18 человек, среди них — беременная женщина и ребенок. Несчастный случай произошел утром 6 мая, сообщили в администрации президента Кубы.

    После взрыва в отеле начался пожар, два этажа полностью рухнули, уточнило издание Cuba Debate. Спасатели начали разбор завалов. Людей из соседних зданий эвакуировали. Видео с места происшествия появилось в Сети.

    Причина произошедшего неизвестна. Предположительно, взрыв прогремел при перекачке сжиженного газа из цистерны. Кубинские власти склонны придерживаться этой версии.

    Изначально стало известно о восьми погибших, 30 раненых и 13 пропавших без вести. Позже число жертв выросло до 18. В больницах находятся 64 пострадавших, в их числе 14 несовершеннолетних.

    «Диас-Канель поблагодарил дружественные страны за солидарность, проявленную перед лицом несчастного случая в отеле Saratoga. По предварительным данным, озвученным на совещании, погибли 18 человек, в том числе беременная женщина и ребенок», — сообщила администрация президента по итогам правительственного совещания.

    Власти Кубы начали расследование происшествия. Версию о теракте исключили, рассматривается вероятность несчастного случая.

    Отель Saratoga расположен в центре кубинской столицы, через дорогу от Капитолия. Он был построен в 1880-м и реконструирован в 2005 году.