Появилось видео с пожара в жилом доме на Малой Грузинской

Около 20:00 в Центр управления кризисными ситуациями поступило сообщение о пожаре, вспыхнувшем по адресу ул. Малая Грузинская. Пламя охватило одну из квартир на седьмом этаже. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве, до прибытия пожарных самостоятельно подъезд покинули 10 человек. Сведений о пострадавших не поступало. В 20:34 пожар был локализован, в 20:40 — ликвидирован.

Источники ТАСС рассказали, что пламя распространялось очень быстро, была угроза его попадания на чердак.

Газета «Вечерняя Москва» сообщила, что из-за пожара было перекрыто движение по улице Климашкина в сторону улицы Большая Грузинская.

Пожару присваивали первый ранг.