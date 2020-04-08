Появилось видео с пожара в московском доме престарелых

В распоряжении «360» появилось видео с пожара в доме престарелых «Третий возраст» на западе Москвы. Там погибли два человека, более 10 — пострадали, сообщили в МЧС.

Мэр города Сергей Собянин в своем Twitter написал, что большинство проживающих в частном пансионате спасены. Пожару был присвоен третий ранг опасности. В 22:20 он был ликвидирован, уточнили спасатели.

50 человек спасли. Причиной пожара стал кабель, который воспламенился на -1 и первом этажах. Площадь пожара, по данным СМИ, составила 300 квадратных метро.

На месте работают заместитель мэра Москвы Петр Бирюков и глава МЧС России Евгений Зиничев. Возбуждено уголовное дело.