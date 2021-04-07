Появилось видео с пожара в Люберцах

Продолжается пожар, вспыхнувший в складском помещении в московских Люберцах. Горение охватило уже шесть тысяч квадратных метров. К тушению пожара привлечено более 100 человек и 32 единиц техники.

В МЧС сообщили, что тушение пожара осложняется сильным ветром и высокой пожарной нагрузкой склада. Внутри строения хранятся легковоспламеняющиеся изделия.

Известно, что горящее здание находится на ул. Проектируемый проезд № 4296, д. 8. Пожару присвоен третий ранг, создан штаб тушения.

Очевидец рассказал, что дым появился в седьмом часу вечера.

Источник фото: пресс-служба МЧС по Московской области

«В восьмом часу воспламенился второй этаж. Примерно через час — третий этаж загорелся. Когда возвращался с работы, дышать вообще невозможно было. За две-три минуты можно было задохнуться. Вдохнешь — и дым тебя душит. Это катастрофа, ничего не видно», — рассказал Артем.