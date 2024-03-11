Эксклюзив 11 марта 2024, 10:09 Появилось видео с попавшим в ДТП автомобилем экстренных служб в Москве ДТП с участием автомобиля экстренных служб в Москве попало на видео

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В Москве в ДТП попала машина столичных экстренных служб. Видео с места аварии появилось в распоряжении «360».

По предварительным данным, в ДТП угодила машина Мосгаза. Происшествие случилось неподалеку от дома № 41 по Малогвардейской улице. Сведения о пострадавших не поступали.

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Днем ранее, 10 марта, два подростка попали под автомобиль 66-летнего водителя в Южном Бутово в Москве.