Происшествия 30 января 2024, 17:34 Появилось видео с полыхающим ДК в Краснодарском крае МЧС ликвидировало пожар в ДК станицы Новотитаровская под Краснодаром

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Дворец культуры загорелся в станице Новотитаровская в Динском районе Краснодарского края 30 января. Об этом сообщил пресс-служба МЧС России

Диспетчер получил сообщение о пожаре в одноэтажном здании на Советской улице в 14:30. На место происшествия тут же направили подразделения пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

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Из горящего ДК эвакуировали 28 человек, 20 из которых — дети. По предварительным данным, никто не пострадал. Площадь пожара составила 400 «квадратов».

«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Краснодарском крае», — указали в ведомстве.

К тушению пожара привлекли 28 огнеборцев и восемь единиц техники МЧС России.

Местные жители поделились в соцсетях кадрами с полыхающим ДК. Пользователи также сообщили, что во Дворце культуры недавно сделали ремонт.

По словам жителей станицы, пожарная часть находится рядом с загоревшимся зданием. Однако возле ДК стояли кадки с деревьями, которые мешали проезду пожарных машин.

Одна из пользовательниц сообщила, что во дворце культуры станицы Новотитаровская много детских кружков. Если бы не кадки, многие водители могли бы сокращать путь на автомобилях, отметила женщина.