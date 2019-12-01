Появилось видео с полыхающим автобусом в Петербурге

Пассажирский автобус выехал из Петербурга и загорелся по пути в Кронштадт. В результате никто не пострадал, а в Сети появилось видео с пожаром.

На опубликованных кадрах видно, что желтый автобус стоит на обочине шоссе. Огонь полностью охватил салон и автобус полыхает очень сильно. Густой черный дым видео далеко от того места, где стоит транспорт.

Как писала «Фонтанка.ру», 1 декабря автобус № 101 ехал из Санкт-Петербурга в Крондштат. Когда он добрался до заправки в Ольгино, у него загорелся двигатель. В результате никто не пострадал, но сам автобус выгорел полностью.

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По информации регионального управления МЧС, во время возгорания в салоне не было пассажиров. Однако отдел пропаганды ГИБДД сообщил о 50 людях, которые ехали в тот момент в автобусе. Когда водитель увидел огонь, он съехал с дороги и начал выводить людей на улицу.