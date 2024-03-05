Происшествия 05 марта 2024, 09:29 Появилось видео с полыхающей квартирой в доме на улице Скульптора Мухиной Источник «360»: пожар в двухкомнатной квартире на Скульптора Мухиной потушили

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Крупный пожар утром 5 марта охватил двухкомнатную квартиру многоэтажки на улице Скульптора Мухиной в Москве. Возгорание началось в помещении с выходом на балкон, сообщил «360» источник в экстренных службах.

В распоряжении канала оказалось видео с полыхающей квартирой. На записи видно, как из окна валит густой черный дым и вырываются огромные языки пламени.

Телеканал «360»

Спасатели оперативно приехали на место происшествия, проникли в дом и приступили к ликвидации пожара по первому рангу сложности. Пламя быстро устранили, но в подъезде оставался дым. Сотрудники МЧС отправились проверять этажи.

Информация о пострадавших не поступала. Специалисты выяснят причины и установят все обстоятельства возгорания в квартире.

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