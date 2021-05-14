Появилось видео с подозреваемым в нападении на девочку под Нижним Новгородом

Видео с возможным убийцей 12-летней Насти под Нижним Новгородом появилось в распоряжении «360». Над девочкой расправились в поселке Большое Козино.

На видео попал неизвестный мужчина в камуфляжной одежде и с маской на лице. Он выехал из леса на велосипеде. Местные жители утверждают, что уже видели его в этом месте. Незнакомец как будто за кем-то наблюдал или что-то очень внимательно разглядывал.

Всего через полчаса после выхода из школы телефон девочки уже был выключен. Это сделал сам убийца после нападения. Вещи девочки были найдены недалеко от места нападения. На теле школьницы обнаружили следы сексуального насилия, а на шее — три ножевых ранения.

Трагедия произошла в поселке Большое Козино в Балахнинском районе Нижегородской области. По факту изнасилования и убийства ребенка было возбуждено уголовное дело. На месте происшествия продолжают работать следователи. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать необходимую помощь семье Насти.

По словам матери школьницы, ее дочь хорошо училась, была неконфликтной. У нее не было подозрительных друзей или новых знакомых.