Появилось видео с перевернувшимся на Кубани автобусом с туристами

В Краснодарском крае туристический автобус съехал в кювет и перевернулся. По предварительной информации, пострадали 19 человек, еще один числится погибшим. Видео с места аварии «360» предоставили в краевом МВД.

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.

«По предварительным данным, в районе поселка Мезмай водитель рейсового автобуса допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства», — сообщили «360» в краевом управлении МВД.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что в поселке Мезмай Апшеронского района туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет. В аварии погиб один человек, пострадали 19.

По предварительным данным, у автобуса могли отказать тормоза, однако точной информации о причине дорожного происшествия пока нет. Сотрудники надзорного ведомства сейчас проверяют перевозчика на предмет соблюдения требований безопасности, включая техническое состояние вышедшего на линию автобуса.