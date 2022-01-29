Появилось видео с обломками упавшего Ми-8 под Ульяновском

Появилось видео с места крушения вертолета Ми-8, который в пятницу совершил жесткую посадку на лед Волги в Ульяновской области. Кадры, на которых можно заметить обломки винтокрылой машины, появились в распоряжении «360».

На месте крушения вертолета, как можно наблюдать на кадрах, все покрыто белой пеленой, с трудом можно разглядеть линию горизонта. Показаны обломки вертолета, носовая часть фюзеляжа. На месте работают спасатели, которые недалеко от места падения Ми-8 успешно посадили свой вертолет.

Ми-8 потерпел крушение 28 января. Это произошло недалеко от населенного пункта Дубки. Экипаж выполнял плановый полет. В Минобороны сообщали, что погиб один человек, остальные получили различные травмы. СМИ писали, что погибший был бортовым техником, а всего на борту, предположительно, находились три человека. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность.

Сегодня в Новгородской области при взлете истребитель МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В Минобороны сообщили, что никто не пострадал.