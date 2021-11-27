Появилось видео с места взрывов на заводе боеприпасов в Дзержинске

В распоряжении «360» появилось видео от проходной Завода имени Свердлова в Дзержинске, где прогремели взрывы. На кадрах видно, что полиция перекрыла въезд на территорию завода. Со стороны проходной проехала машина скорой помощи.

Ранее в МЧС сообщили о серии взрывов на территории Завода имени Свердлова. По предварительным данным, два человека получили травмы. На место происшествия выехали подразделения спасателей. По данным ведомства, сначала на заводе сработала пожарная сигнализация, а потом что-то несколько раз взорвалось.

Завод имени Свердлова производит взрывчатку, промышленную химию и оборонную продукцию. Информации о причинах случившегося пока нет.