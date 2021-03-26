Появилось видео с места взрыва жилого дома в Новой Москве

«360» побывал на месте взрыва в Новой Москве. В строящемся трехэтажном доме взорвался газовый баллон, разрушив здание. На месте работают спасатели, врачи и другие специалисты. На видео видна колонна машин экстренных служб.

Взрыв прогремел в частном трехэтажном доме в СНТ «Западный». Здание обрушилось. В этот момент в доме, по словам соседей, находились три человека. Одного вытащили из-под завалов до приезда спасателей. Еще одного — ребенка — достали во время спасательной операции, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

О том, что стало с третьим человеком и в каком состоянии находятся пострадавшие, в главке не уточнили.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, речь идет о трехэтажном доме под номером 20 по Родниковой улице.

На место выехали следователи и криминалисты столичного управления Следственного комитета.

Московская прокуратура организовала доследственную проверку, сообщили «360» в пресс-службе ведомства.