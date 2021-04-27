Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Казани

Видео последствий взрыва в жилой многоэтажке на улице Батыршина в Казани появилось в Сети. Кадры с места ЧП прислал корреспондент «360». По предварительным данным, в одной из квартир произошла детонация взрывчатых веществ. После начался пожар.

На записи можно видеть, что возгорание уже ликвидировано. У окон в доме побиты стекла. Эвакуированные жильцы продолжают находиться на улице. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и полиция.

По предварительной информации Telegram-канала Mash в квартире, где прогремел взрыв, были найдены вещества, которые используются для приготовления самодельных бомб. Информация об этом проверяется. Ни хозяин опасного жилища, ни другие местные жители в результате ЧП не пострадали.