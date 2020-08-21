Появилось видео последствий взрыва в жилой многоэтажке в Ярославле
В здании обрушились три этажа. Мэр Ярославля Владимир Волков заявил, что в ближайшее время на месте происшествия будет создан оперативный штаб.
«[Оперативный] штаб будет создан в ближайшее время. [Взрывом] разрушены перекрытия», — приводит слова главы города ТАСС. В Единой диспетчерской службе агентству подтвердили, что в многоэтажке взорвался именно газ.
Источник РИА «Новости» уточнил, что при взрыве погиб один человек. Еще трое пострадали, уточнил собеседник агентства.
В региональном управлении МЧС пока официально не подтвердили информацию о пострадавших в результате происшествия.
«По прибытии на место установлено, что в жилом десятиэтажном многоквартирном доме произошло обрушение с пятого по третий этаж. Проводится эвакуация жильцов дома. Информация по пострадавшим уточняется», — заявили «360» в ведомстве.