Происшествия 23 января 2023, 12:24 Появилось видео с места взрыва в Рошале Кадры с места взрыва на заводе в Рошале появились в Сети

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Кадры с места взрыва на заводе в Рошале оказались в распоряжении «360». ЧП произошло утром в понедельник, 23 января, сначала на предприятии возник пожар.

На кадрах видны густые клубы темно-серого дыма, часть разрушенной постройки и огонь в одном из помещений. На месте работают спасатели.

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Пожар произошел на заводе металлургии и органической химии «Морилен», который находится на улице 2-й Пятилетки. Информацию о случившемся оперативные службы получили в 10:59. Представители МЧС заявили о «технологической вспышке алюминиевой пыли».

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Ведомство уточнило, что пламя потушили в 11:23 на площади в 200 квадратных метрах. Всего в работах участвовали 64 пожарных и 20 спецмашин, в том числе 30 спасателей и 10 единиц техники от ГУ МЧС России.

По предварительным данным, один человек пострадал. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.