Появилось видео с места взрыва в авто в Мытищах

Место взрыва автомобиля в Мытищах попало в объектив камеры «360». На месте работают оперативные службы, установлено оцепление.

На месте ЧП, как можно заметить на кадрах, присутствуют машины скорой, полиции и пожарных. Обстановка спокойная.

Территория оцеплена. Жителей близлежащего дома эвакуировали 2,5 часа назад, сообщил с места корреспондент «360».

Информацию о взрыве в Мытищах «360» подтвердили в подмосковном управлении МВД, но не уточнили подробности.

В Мытищах взорвался автомобиль Кiа. По информации от источника «360», в багажнике машины взорвался неизвестный предмет, предположительно, одноразовый ручной противотанковый гранатомет АТ4 шведского производства. По неподтвержденным данным, в результате взрыва пострадали два человека. «360» также публиковал фото с места. На кадрах видно, что заднюю часть машины буквально разорвало, выбило дверь багажника, остальная часть уцелела.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.