Появилось видео с места взрыва на нефтепредприятии в Татарстане. ЧП произошло на территории ООО «Малые нефтяные компании Татарстана» в селе Большое Нуркеево Сармановского района. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

В результате погибли два человека, еще один получил травмы. По предварительным данным, взрыв произошел во время проведения испытания воздухом. На открытой площадке разорвалась емкость установки предварительного спуска воды.

Прокуратура Сармановского района организовала проверку по факту происшествия, сообщил старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Сотрудники прокуратуры намерены проверить соблюдение правил безопасности. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Пока все обстоятельства и причины продолжают устанавливать.

Местному агентству «Татар-информ» в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Татарстан рассказали, что одного пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в БСМП Набережных Челнов. У него травмы рук, ног и грудной клетки.