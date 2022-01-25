Появилось видео с места взрыва гранаты в общежитии Приморья, где погиб человек

В подъезде общежития в Арсеньеве Приморского края взорвали гранату. Один человек погиб, еще несколько пострадали. В распоряжении «360» появилось видео с места, снятое одним из жильцов сразу после взрыва.

Житель дома, снимая видео, эмоционально описывает обстановку в подъезде после взрыва. В кадре показана лестничная площадка, где все произошло.

«Граната ***** (разорвалась), вот, ***** (нафиг), осколки. Вот она, ***** (нафиг), прямо у меня под дверью. Вот, ***** (нафиг), труп лежит», — говорит он, комментируя происходящее.

Взрыв произошел на улице Островского, на шестом этаже общежития. По предварительным данным, компания из нескольких человек устроила посиделки в подъезде. Потом один из них принес гранату. Он думал, что это муляж, но попытался ее взорвать, возможно, ради шутки, чтобы таким образом напугать приятелей. В итоге один умер, ранило еще нескольких человек, их госпитализировали.

На месте работают правоохранители и следственная группа. Обстоятельства выясняются.

По факту смерти мужчины приморский СК завел дело по статье «Убийство», передал RT.