Появилось видео с места взрыва газа в Нижнем Новгороде. Сотрудники экстренных служб оцепили территорию возле дома.

На опубликованных кадрах хорошо видна бетонная панель, выдавленная мощным взрывом бытового газа. На месте происшествия работают правоохранители и спасатели.

Взрыв газа произошел в жилом доме Нижнего Новгорода утром 2 октября, на улице Гайдара. Из здания эвакуировали 100 человек. По предварительной информации, несущие конструкции дома не пострадали.

Жители квартиры, в которой произошел взрыв, госпитализированы. Региональным СК возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты устанавливают причины и подробности произошедшего.