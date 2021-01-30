Появилось видео с места взрыва бензина в Балашихе

В Балашихе во многоэтажке взорвался бензин. На кадрах с места происшествия видны разрушения балкона в пострадавшей квартире. Перед подъездом лежит выбитая рама. Видео опубликовал «360».

Инцидент произошел в доме № 24 по улице Дмитриева. Изначально поступило сообщение о пожаре в квартире.

Прибывшие на место пожарные установили, что на балконе 17 этажа «произошел хлопок бензино-воздушной смеси». Возгорания не последовало, уточнили в ГУ МЧС по Подмосковью.

Пострадали два человека — мужчина и женщина. Женщина находится в тяжелом состоянии в больнице. Мужчина получил травмы средней тяжести, решается вопрос о его госпитализации. У супругов ожоги второй и третьей степени.

По информации ТАСС, при переливании бензина взорвалась канистра.

В пресс-службе главного управления МВД по Московской области сообщили РИА «Новости», что мужчина 1977 года рождения поджег свою супругу во время семейной ссоры, облив ее «горючей жидкостью». Причины конфликта уточняются.

Экстренные службы, уточнил корреспондент «360», уже покинули место ЧП.