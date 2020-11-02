Появилось видео с места убийства «колбасного короля» под Истрой

Появилось видео с места убийства бизнесмена Владимира Маругова в Подмосковье. Преступники выстрелили ему в грудь из арбалета.

Опубликованы первые кадры с места убийства Владимира Магурова. К дому бизнесмена приехали его родные и близкие. Также на месте работают сотрудники СК по региону.

Злоумышленники в масках ворвались к Магурову на участок, зашли в баню, где бизнесмен находился с женой, связали их и потребовали деньги. Затем они выстрелили мужчине в грудь из арбалета. Жена погибшего успела выпрыгнуть через окно и обратиться за помощью к соседям. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили Магурова на полу в бане со сквозной раной в груди.

Злоумышленники скрылись на машине, которую потом нашли в одной из деревень Истринского округа. В автомобиле обнаружили и арбалет, из которого, предположительно, застрелили Магурова. На машине были заклеены номера.

Бизнесмен стал известен как «колбасный король». У Владимира Магурова было несколько предприятий, в том числе компании по производству мяса и колбасных изделий.