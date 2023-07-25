Эксклюзив 25 июля 2023, 16:12 Появилось видео с места убийства 16-летней девочки в Дивногорске «360»: появилось видео с места убийства 16-летней девочки в Дивногорске

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Пропавшую под Красноярском 16-летнюю девушку нашли полураздетой в овраге с перерезанным горлом. Подозреваемым оказался 34-летний местный житель, который ранее уже был судим. Мужчина признал свою вину. В распоряжении «360» оказались кадры с места жестокого убийства несовершеннолетней.

Волонтер Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Павлова рассказала в беседе с телеканалом, что девочка никогда не уходила из дома, «характеризовалась положительно».

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«Я увидела ноги, голову. Все остальное было прикрыто кустами. Она была в овраге», — рассказала она.

Девушку нашли недалеко от железной дороги, место достаточно проходное — это самый быстрый способ спуститься к набережной.

Соседи подростка отметили, что девочка была очень хорошей.

«Очень положительная семья. Очень хорошие дети у них. Родителей очень жалко. Девочки очень прекрасные», — сообщила соседка Наталья.

По ее словам, никто не думал, что подобное может произойти с девочкой. Когда подросток пропала, все думали, что она сама скоро вернется. При этом привычки поздно возвращаться домой у девочки не было. Иногда она гуляла с молодым человеком, но ничего плохого или подозрительного соседи не замечали. Погибшая с детства была очень активным и веселым ребенком.

Убитая была творческим и талантливым человеком, рассказал источник издания «7 канал Красноярск». По словам собеседника, девушка играла на укулеле и даже записывала песни. Она была довольно популярной — ее знало большинство подростков, у нее было много друзей.

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Девушка пошла гулять с подругой на Набережную в Дивногорске около 16:00 22 июля, договорившись с родителями, что вернется около 22:00. Однако она не пришла домой, и ее телефон был недоступен. Тело девушки с признаками насильственной смерти нашли через день в овраге в лесополосе.