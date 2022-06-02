Появилось видео с места тушения пожара в ТЦ Астрахани

Спасатели потушили огонь в астраханском ТЦ «Айсберг». Ликвидация последствий пожара продолжается. Видео с места оказалось в распоряжении «360».

«В 10:25 объявлена ликвидация открытого горения, разборка, проливка», — сказано в сообщении пресс-службы МЧС.

Пожар произошел в торговом центре «Айсберг» утром 2 июня. Сообщалось, что загорелись вещи в одном из отделов на первом этаже. Из здания эвакуировали два человека. На месте направились 36 спасателей и 13 спецмашин.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.