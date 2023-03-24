Происшествия 24 марта 2023, 09:55 Появилось видео с места тушения пожара в Свердловской области МЧС опубликовало видео с места тушения пожара в Арамиле

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Первое видео с места пожара, который произошел в научно-производственном комплексе в городе Арамиль Свердловской области, опубликовали в Сети. Кадры появились в Telegram-канале регионального отделения МЧС.

На них видно, что из здания идет густой черный дым, он поднимается до небес. Также на видео показан и огонь, охвативший комплекс. На месте работают пожарные, а также скорая помощь.

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«Тушение осложняется сильным задымлением. Для подачи воды на кровлю здания задействована высотная техника», — сказано в сообщении ведомства.

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Пожар произошел в 08:23 по московскому времени. По информации МЧС, пламя охватило три тысячи квадратных метров. Еще до приезда спасателей из здания смогли самостоятельно выйти 110 человек. По последним данным, пострадавших нет.

Сейчас на месте ЧП работают 49 пожарных и 16 единиц техники. Все подробности случившегося уточняются.