Появилось видео с места тушения крупного пожара в жилом доме в Москве | 360°

Эксклюзив 18 сентября 2022, 12:26 Поделиться Telegram

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Viber Появилось видео с места тушения крупного пожара в жилом доме в Москве Источник «360»: пострадавшего при пожаре на улице Демьяна Бедного доставили в больницу

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Одного из пострадавших при тушении пожара в жилом доме на улице Демьяна Бедного в Москве направили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, сообщил источник «360». По его данным, травмы получили еще несколько человек. На место происшествия вызвали дополнительные наряды скорой помощи.

В региональном главке МЧС уточнили, что возгорание возникло на балконе шестого этажа, затем огонь перекинулся выше. По данным ведомства, пожарные спасли из сгоревшей квартиры одного человека и передали его врачам.

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В 10:59 огонь локализовали. Все обстоятельства и причины ЧП уточняются.

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