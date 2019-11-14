Появилось видео с места стрельбы в центре Благовещенска

Несколько человек получили ранения во время стрельбы, которую, предположительно, открыл студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ. В Сети опубликовано видео с места случившегося.

Кадры разместил на YouTube один из случайных прохожих. На них видно несколько стоящих полицейских машин.

Другой ролик снят из магазина, который расположен в здании колледжа. За кадром женщина говорит, что у нее «спрятали девчонку».

В Единой дежурной диспетчерской службе города рассказали РИА «Новости», что сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию колледжа.

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По предварительным данным регионального Минздрава, один человек погиб, еще трое пострадали.

Ранее СМИ рассказали, что стрельбу устроил 19-летний студент колледжа. В учебное заведение он пронес с собой ружье Иж-18, из которого и открыл огонь.