Появилось видео с места стрельбы в Перми

Полицейские и врачи работают в районе университета в Перми, где в понедельник произошла стрельба. Силовики также замечены вблизи дома, где проживает преступник. В распоряжении «360» появилось видео, снятое на месте.

На кадрах можно заметить, что в районе Пермского университета сконцентрировано большое количество полиции, экстренных служб и бригад скорой помощи. Правоохранители оцепили территорию. Толпы людей наблюдают за происходящим.

В Минздраве ранее сообщили, что в результате стрельбы, согласно уточненным данным, погибли шесть человек. Еще 24 пострадали, им оказывают медицинскую помощь.

Подозреваемого обезвредили, при задержании он оказал сопротивление силовикам и был ранен. В полиции сообщили, что, помимо огнестрельного оружия, у него при себе был нож. СК завел дело об убийстве. Расследование контролирует центральный аппарат ведомства.

В Пермском крае отменили занятия во всех школах и техникумах. В Перми 21 сентября объявили днем траура. Власти пообещали оказать помощь всем, кого затронула эта трагедия.