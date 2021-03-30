Появилось видео с места стрельбы в Новых Вешках

Мужчина забаррикадировался в частном доме в Новых Вешках и открыл стрельбу по полиции и силовикам. Место происшествия сняли на видео.

На кадрах видно, что к самому дому, где закрылся стрелок, никого не пускают. Дорожные полицейские разворачивают машины и пропускают микроавтобус МВД.

30 марта полицейские и сотрудники ФСБ приехали в элитный поселок Новые Вешки в Мытищах, чтобы проверить мужчину на причастность к незаконному обороту оружия. Правоохранители показали его жене показали постановление суда на осмотр дома и зашли на участок. Подозреваемый бросил из окна две гранаты и начал стрелять.

По данным МВД, в доме заперся мужчина 1960 года рождения. Вместе с ним в здании оказались дочь, зять и ребенок. Двух человек стрелок отпустил и оставил только зятя.

Ранее источник рассказал «360», что силовики пошли на штурм.