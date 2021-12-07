В распоряжении «360» появилось видео с места стрельбы в МФЦ Москвы на Рязанском проспекте. Мужчина открыл стрельбу по людям из-за просьбы надеть маску, написали СМИ.

Территория вокруг МФЦ оцеплена. Рядом стоят машины скорой помощи, Следственного комитета, МВД.

Мужчина открыл стрельбу в многофункциональном центре на Рязанском проспекте в Москве вечером 7 декабря. Во время стрельбы три человека были убиты, четверо пострадали.

По предварительным данным, мужчину попросили надеть маску, он отказался. Когда его начали выгонять на улицу, тот достал пистолет и открыл огонь.

Оружием нападавшего был пистолет Glock. Мотивы неизвестны, после задержания он бредил теориями заговора о пандемии, сообщили СМИ.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что стрелка задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. Следственный комитет завел уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Ссылки для скачивания: iOS и Android).