Появилось видео с места стрельбы в МФЦ Москвы
Видео с места стрельбы в МФЦ Москвы
В распоряжении «360» появилось видео с места стрельбы в МФЦ Москвы на Рязанском проспекте. Мужчина открыл стрельбу по людям из-за просьбы надеть маску, написали СМИ.
Территория вокруг МФЦ оцеплена. Рядом стоят машины скорой помощи, Следственного комитета, МВД.
Мужчина открыл стрельбу в многофункциональном центре на Рязанском проспекте в Москве вечером 7 декабря. Во время стрельбы три человека были убиты, четверо пострадали.
По предварительным данным, мужчину попросили надеть маску, он отказался. Когда его начали выгонять на улицу, тот достал пистолет и открыл огонь.
Оружием нападавшего был пистолет Glock. Мотивы неизвестны, после задержания он бредил теориями заговора о пандемии, сообщили СМИ.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что стрелка задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. Следственный комитет завел уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Ссылки для скачивания: iOS и Android).