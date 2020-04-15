Появилось видео с места стрельбы на востоке Москвы

В Москве на улице Окская 28 неизвестный открыл стрельбу по мужчине 40 лет. Преступник скрылся, выкинув при этом ружье. Пострадавший был передан бригаде скорой помощи.

На место уже приехал СОБР, сейчас там работают сотрудники полиции, сообщил корреспондент «360». Стрелявший скрылся с места преступления, но с помощью отряда быстрого реагирования стрелка удалось задержать. Он забаррикадировался в своей квартире.

Очевидцы говорят, что стрелок был сильно пьян. После того, как он выстрелил в ногу знакомому, он решил «замести следы» и просто выкинул ружье в окно. Его нашли под колесами у припаркованного неподалеку автомобиля.

Ружье удалось сразу после выстрела отнести в безопасное место. Сейчас оружие изъято, его осматривают криминалисты.

Личность стрелявшего установлена. По неподтвержденным данным, в прошлом он был полицейским, работал в уголовном розыске, возглавлял отдел. Его соседи говорят, что он постоянно устраивал пьяные посиделки, часто скандалил и ругался со своими собутыльниками.