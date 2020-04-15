Появилось видео с места стрельбы на востоке Москвы
На место уже приехал СОБР, сейчас там работают сотрудники полиции, сообщил корреспондент «360». Стрелявший скрылся с места преступления, но с помощью отряда быстрого реагирования стрелка удалось задержать. Он забаррикадировался в своей квартире.
Очевидцы говорят, что стрелок был сильно пьян. После того, как он выстрелил в ногу знакомому, он решил «замести следы» и просто выкинул ружье в окно. Его нашли под колесами у припаркованного неподалеку автомобиля.
Ружье удалось сразу после выстрела отнести в безопасное место. Сейчас оружие изъято, его осматривают криминалисты.
Личность стрелявшего установлена. По неподтвержденным данным, в прошлом он был полицейским, работал в уголовном розыске, возглавлял отдел. Его соседи говорят, что он постоянно устраивал пьяные посиделки, часто скандалил и ругался со своими собутыльниками.