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    21 февраля 2022, 11:47

    Появилось видео с места столкновения пассажирского микроавтобуса и грузовика на севере Москвы

    Алла Морген, Наза Салех Захи

    Кадры с места ДТП с участием автобуса и грузовика на севере Москвы появились в распоряжении «360». В результате аварии два человека пострадали.

    Появилось видео с места столкновения пассажирского микроавтобуса и грузовика на севере Москвы

    ДТП произошло утром на Новосходненском шоссе. Участниками аварии стали автобус межобластного перевозчика ООО «Элекс-Полюс Л» и грузовой автомобиль, сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

    Автобус № 873 ехал в сторону Московской области.

    Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

    «По предварительной информации, водитель грузового автомобиля врезался в стоящий на остановке автобус», — сказано в сообщении ведомства.

    Водитель и пассажир автобуса пострадали — у них зафиксировали легкие травмы, им уже оказали необходимую медицинскую помощь. ГИБДД разбирается в обстоятельствах случившегося.