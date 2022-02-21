Появилось видео с места столкновения пассажирского микроавтобуса и грузовика на севере Москвы

Кадры с места ДТП с участием автобуса и грузовика на севере Москвы появились в распоряжении «360». В результате аварии два человека пострадали.

ДТП произошло утром на Новосходненском шоссе. Участниками аварии стали автобус межобластного перевозчика ООО «Элекс-Полюс Л» и грузовой автомобиль, сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Автобус № 873 ехал в сторону Московской области.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

«По предварительной информации, водитель грузового автомобиля врезался в стоящий на остановке автобус», — сказано в сообщении ведомства.

Водитель и пассажир автобуса пострадали — у них зафиксировали легкие травмы, им уже оказали необходимую медицинскую помощь. ГИБДД разбирается в обстоятельствах случившегося.