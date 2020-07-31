Появилось видео с места смертельной аварии в Крыму

В Сети появилось видео с трассы «Таврида» в Крыму, где произошло ДТП, в котором погибли восемь человек. Сообщается, что водитель микроавтобуса тоже умер.

На ролике ниже видно, что микроавтобус Mercedes почти до водительского кресла вошел в грузовик. Из-за аварии на участке трассы образовалась пробка. На месте стоят машины полиции, пожарных, Следственного комитета.

Следователи сообщили «Интерфаксу», что в результате ДТП умер водитель микроавтобуса. Его личность устанавливается вместе с остальными погибшими. Всего их восемь. Еще четыре человека пострадали, включая беременную женщину Их доставили в районную больницу.

По предварительным данным, авария произошла возле города Белогорск, потому что водитель Mercedes уснул за рулем. Как результат — он врезался в грузовик. Водитель занимался частным извозом на микроавтобусе, зарегистрированном в Краснодарском крае.