Появилось видео с места смертельной аварии в Красноярском крае

Прокуратура Красноярского края опубликовала видео с места ДТП около поселка Кошурниково, где столкнулись рейсовый автобус и автомобиль. В результате аварии погибли четыре человека.

На кадрах видно, что автобус и легковушка после столкновения оказались на обочине. У автомобиля — серьезные повреждения: смяты передний и задний бамперы, помяты также двери.

Авария произошла рано утром на 150-м километре автодороги «Саяны» у поселка Кошурниково в Курагинском районе. По данным пресс-службы регионального МВД, там столкнулись маршрутный автобус № 106, который ехал по маршруту Краснокаменск—Кошурниково—Артемовск», и автомобиль Nissаn Аlmеrа. Жертвами стали четыре человека, которые находились в легковушке.

«Супруги, мужчина 1960 года рождения и женщина 1961 года рождения, а также двое несовершеннолетних 2005 года рождения (их внук и его друг), — сказано в сообщении ведомства.

В автобусе были 15 человек, троим понадобилась помочь врачей. Речь идет о двух женщинах 1991 и 1968 года рождения, а также мужчине 1966 года рождения.

Все причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранительные органы.