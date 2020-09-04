Появилось видео с места смертельной аварии с микроавтобусом в Анапе

Микроавтобус врезался в пассажирский автобус в Анапе, в результате чего девять человек получили травмы. Один из пострадавших скончался. Спасатели показали первые кадры с места ДТП.

На видео попал момент, когда сотрудники МЧС и медики вытаскивали одного из пострадавших из микроавтобуса. Пассажира на носилках достали из разбитого окна, а затем переложили на каталку.

На этих кадрах видно, что микроавтобус врезался в пассажирский автобус. Оба транспортных средства серьезно пострадали. На асфальте разбросаны обломки, а рядом с автобусами работают спасатели и медики.

Источник фото: Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

Авария произошла рано утром 4 сентября в поселке Витязево в Анапе, сообщил «360» начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. Всех пострадавших доставили в больницы для оказания помощи.

«На месте ДТП от единой государственной системы работали 42 человека и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек личного состава и три единицы техники. Сотрудники МЧС России проводили деблокирование и другие работы́ по ликвидации ДТП», — рассказал Гавриляк.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края уточнял, что в результате аварии пострадали девять человек. Госпитализация потребовалась семи пассажирам. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. По информации прокуратуры, один из них после аварии скончался, пишет РИА «Новости».