Появилось видео с места смертельной аварии с автобусом в Турции

Первые кадры с места аварии с рейсовым автобусом в Турции опубликовал местный телеканал Haber Canlı. Жертвами ДТП стали 14 человек.

Автобус разбился в провинции Балыкесир на северо-западе страны. Он следовал из Зонгулдака в Измир. По неустановленной пока причине он вылетел с дороги в кювет и перевернулся. После аварии 11 человек скончались сразу. Еще трое умерли в больнице.

Травмы разной степени тяжести получили 18 человек. Все они госпитализированы. Им оказывается помощь. На месте ДТП продолжают работать экстренные службы и сотрудники полиции.

Власти провинции пообещали оказать помощь родственникам погибших и всем пострадавшим. Появилась версия, что водитель мог не вписаться в поворот и потерять управление, после чего автобус улетел с трассы. Точные причины будут установлены после расследования.