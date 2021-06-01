Появилось видео с места смертельной аварии на трассе М-4 «Дон» под Ростовом

В Аксайском районе Ростовской области в результате столкновения автомобиля Ford с легковушкой Lada Granta погибли три человека. В распоряжении «360» появились кадры с места аварии.

На видео можно заметить искореженный кузов Lada Granta. От удара автомобиль практически сложился пополам. На месте работают сотрудники полиции, прибыла машина спасателей.

Смертельное ДТП произошло на 1078-м километре трассы М-4 «Дон».

Авария случилась около 07:25. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford, двигаясь с юга на север, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta. В результате три человека погибли, все они находились в отечественной машине: водитель и два пассажира. Полиция проводит проверку.

Накануне в Краснодарском крае в станице Челбасская в Каневском районе две школьницы решили покататься на машине своих родителей и врезались в столб. Автомобиль получил серьезные повреждения, но сами девушки остались живы и сбежали. Момент столкновения попал на видео с камеры наблюдения.