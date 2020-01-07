Появилось видео с места смертельного пожара в Подмосковье

Пожарные и следователи работают на месте пожара в тепличном комплексе деревни Нестерово Раменского городского округа. Огонь вспыхнул в жилых бытовках рано утром во вторник, 7 января. В результате погибли восемь человек. «360» публикует видео с места событий.

На кадрах можно увидеть, что остатки сгоревших бытовок еще дымятся. Пожарные машины продолжают прибывать на место. Также в тепличный комплекс приехали сотрудники полиции.

По информации подмосковного главка МЧС, огонь возник в бытовках. Прибывшие на место сотрудники службы смогли ликвидировать открытое горение только через час. Общая площадь распространения огня составила 240 квадратных метров.

Изначально сообщалось о шести погибших. Но после стало известно, что на месте пожара нашли тела еще двоих человек. Таким образом, количество жертв происшествия выросло до восьми. Еще одного человека с травмами госпитализировали в Раменскую больницу.

По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие приехали из Таджикистана. На месте продолжается разбор завалов. Причины возникновения огня пока неизвестны.