Происшествия 02 декабря 2023, 13:22 Появилось видео с места смертельного ДТП в Марий Эл ГИБДД: в ДТП на трассе в Марий Эл погибли пять человек, в том числе ребенок

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Две легковушки столкнулись на федеральной трассе «Вятка» в Медведевском районе Республики Марий Эл. В пресс-службе ГИБДД республики сообщили, что погибли пять человек, в том числе девятилетний ребенок.

По предварительным данным, водитель Lada Granta выехал на встречку, где врезался в Renault Logan.

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«В результате ДТП пять человек погибли: водитель и пассажир Lada Granta, а также водитель и двое пассажиров Renault Logan, в том числе девятилетний ребенок», — передали в ГИБДД.

Ведомство показало кадры с места лобового столкновения легковушек. На записях видно, что машины сильно повреждены, их буквально разворотило. На месте происшествия работают спасатели, полицейские и медики.

Ранее смертельная авария произошла в районе Чурилова в Челябинске. Автомобиль Mitsubishi столкнулся с легковушкой Daewoo. Одна женщина погибла, остальные участники ДТП получили травмы.