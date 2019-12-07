Появилось видео с места смертельного ДТП у станции МЦК «Окружная»

Утром 7 декабря легковой автомобиль сбил группу пешеходов на Станционной улице в Москве, после чего врезался в вестибюль станции МЦК «Окружная». «360» публикует кадры с места.

По уточненной информации, авария произошла на Станционной улице, а не в Локомотивном проезде, как сообщалось ранее. Погибли три человека: двое сбитых пешеходов и один человек, находившийся в момент столкновения в машине.

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Как сообщил корреспондент «360» с места событий, водитель Kia двигался по Станционной улице, не справился с управлением на повороте и выехал на тротуар, а потом врезался в вестибюль станции. В машине находились два человека, из искореженного автомобиля их доставали спасатели.

Источник фото: телеканал «360»

Как видно на кадрах, снятых корреспондентом «360», автомобиль сильно поврежден. Чтобы извлечь людей из него, спасателям пришлось резать крышу.

На месте работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.