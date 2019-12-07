Появилось видео с места смертельного ДТП у станции МЦК «Окружная»
По уточненной информации, авария произошла на Станционной улице, а не в Локомотивном проезде, как сообщалось ранее. Погибли три человека: двое сбитых пешеходов и один человек, находившийся в момент столкновения в машине.
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Как сообщил корреспондент «360» с места событий, водитель Kia двигался по Станционной улице, не справился с управлением на повороте и выехал на тротуар, а потом врезался в вестибюль станции. В машине находились два человека, из искореженного автомобиля их доставали спасатели.
Как видно на кадрах, снятых корреспондентом «360», автомобиль сильно поврежден. Чтобы извлечь людей из него, спасателям пришлось резать крышу.
На месте работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.