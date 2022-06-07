Появилось видео с места смертельного ДТП с участием певца Олега Абрамова

Специалисты экстренных служб обследовали место аварии в Подмосковье с участием певца Олега Абрамова. «360» опубликовал видео разбора завалов.

Певец, известный под псевдонимом Radio Tapok, попал в ДТП на Пятницком шоссе, недалеко от деревни Брехово. Он находился на пассажирском сиденье Porsche и остался жив, когда иномарка вдруг съехала в кювет и загорелась. Водитель погиб.

В экстренные службы Олег Абрамов позвонил сам. Его госпитализировали. По информации Telegram-канала Mash, за рулем находился его друг.

ГУ МВД России по Московской области начало проверку, сообщили «Известия». По данным полицейских, водитель не справился с управлением.