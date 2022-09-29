Появилось видео с места смертельного ДТП с маршруткой и КамАЗом в Дагестане | 360°

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Появилось видео с места смертельного ДТП с маршруткой и КамАЗом в Дагестане

Очевидцы сняли на видео место ДТП с маршруткой и КамАЗом в Дагестане

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Маршрутка и КамАЗ столкнулись в Дагестане, на федеральной трассе в районе поселка Хушет. Во время аварии грузовик зацепил еще три легковых автомобиля. В результате, по данным Telegram-канала «112», погибли четыре человека, еще восемь пострадали.

По информации источника «112», у КамАЗа отказали тормоза. Водитель большегруза сначала врезался в маршрутку и задел еще три легковушки.

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В районе аварии затруднено движение. Туда прибыли экстренные службы и сотрудники скорой помощи. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. В ГУ МВД и ГИБДД республики происшествие пока не прокомментировали.

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