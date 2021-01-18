Появилось видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в КЧР

Спасатели и очевидцы начали откапывать людей, которые отказались под снежной лавиной на горнолыжной трассе в Карачаево-Черкесии. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что участники спасательной операции прислушиваются, чтобы услышать голоса пострадавших.

По данным МЧС, сход лавины произошел на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай.



По предварительным данным, под снегом оказались два вагончика пункта проката горнолыжного снаряжения и кафе.

На месте могли находится от четырех до 12 человек. В ведомстве не исключили, что сход лавины мог быть принудительным. «Интерфакс» со ссылкой на источник уточнил, что под лавину попали несколько детей, а всего под снегом могут оказаться до 20 человек.

На место уже прибыли спасатели, которые приступили к спасению людей.