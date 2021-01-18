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    18 января 2021, 15:27

    Появилось видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в КЧР

    Анатолий Минкин

    Спасатели и очевидцы начали откапывать людей, которые отказались под снежной лавиной на горнолыжной трассе в Карачаево-Черкесии. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

    На опубликованных кадрах видно, что участники спасательной операции прислушиваются, чтобы услышать голоса пострадавших.

    По данным МЧС, сход лавины произошел на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай.

    По предварительным данным, под снегом оказались два вагончика пункта проката горнолыжного снаряжения и кафе.

    На месте могли находится от четырех до 12 человек. В ведомстве не исключили, что сход лавины мог быть принудительным. «Интерфакс» со ссылкой на источник уточнил, что под лавину попали несколько детей, а всего под снегом могут оказаться до 20 человек.

    На место уже прибыли спасатели, которые приступили к спасению людей.