Появилось видео с места прорыва трубы с кипятком в Дзержинском

При прорыве трубы горячего водоснабжения в Дзержинском ошпарились четверо детей. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что дети в возрасте от 10 до 12 лет переходили дорогу и получили ожоги. Их состояние пока не уточняется. Пострадавших госпитализировали в Люберецкий ожоговый центр.

Прокуратура Московской области взяла ситуацию в Дзержинском под свой контроль. В ходе прокурорской проверки будут установлены причины происшествия. Действиям ответственных лиц дадут правовую оценку.