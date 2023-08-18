Происшествия 18 августа 2023, 15:43 Появилось видео с места пожара во Владимирской области, где погибли 2 ребенка СК Владимирской области: 2 ребенка погибли при пожаре в частном доме в Лакинске

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Двое детей погибли при пожаре в частном доме в городе Лачинске вечером 17 августа. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.

Около 22:30 17 августа спасателям сообщили о пожаре в Собинском районе. Горел деревянный частный дом в Почтовом переулке.

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«В ходе тушения пожара спасателями обнаружены тела мальчика 2015 года рождения и его сестры 2016 года рождения», — сообщили в региональном управлении СК.

Во время происшествия пострадали родители погибших и еще трое детей. Их доставили в медицинские учреждения области.

Пресс-служба СУ Следственного комитета по Владимирской области Пресс-служба СУ Следственного комитета по Владимирской области Пресс-служба СУ Следственного комитета по Владимирской области Пресс-служба СУ Следственного комитета по Владимирской области Пресс-служба СУ Следственного комитета по Владимирской области

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Сотрудники СК осматривают место происшествия и ищут предметы, которые помогут расследованию.

Судебно-медицинские экспертизы установят точные причины смерти мальчика и девочки. Для выяснения причин возгорания проведут пожарно-техническую экспертизу. Кроме того, правоохранители оценят условия проживания и воспитания детей.

Главное управление МЧС России по Владимирской области уточнило в своем Telegram-канале, что экстренным службам сообщили о пожаре слишком поздно. Когда спасатели прибыли на место, дом уже горел по всей площади.

«Существовала угроза перехода огня на соседний дом. Пожарные не допустили распространение пожара и ликвидировали огонь на площади 108 квадратных метров», — указали в главке МЧС.

К тушению привлекли 22 человека и семь единиц техники. Психологи МЧС работают с родственниками погибших.

Ранее в Красноярском крае при пожаре в частном доме погибли бабушка, дедушка и внучка. Семья могла отравиться угарным газом.