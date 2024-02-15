Происшествия 15 февраля 2024, 12:34 Появилось видео после пожара во дворе здания «Известия-холл» в Москве СК начал доследственную проверку после пожара во дворе здания «Известия-холл»

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СК начал доследственную проверку после пожара во дворе здания «Известия-холл» в Москве. Кадры с места происшествия опубликовала в Telegram-канале пресс-служба столичного главка ведомства.

«Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации („Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ“)», — уточнили в СК.

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Следователи начали осмотр места происшествия для установления всех обстоятельств происшествия. В ближайшее время назначат необходимые экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Telegram-канал ГСУ СК России по городу Москве

Пожар в здании на углу Тверской улицы и Пушкинской площади разгорелся утром в четверг. Огонь распространился на площади в 1500 квадратных метров. По информации МЧС, никто не пострадал.