15 февраля 2024, 12:34
Появилось видео после пожара во дворе здания «Известия-холл» в Москве
СК начал доследственную проверку после пожара во дворе здания «Известия-холл»
СК начал доследственную проверку после пожара во дворе здания «Известия-холл» в Москве. Кадры с места происшествия опубликовала в Telegram-канале пресс-служба столичного главка ведомства.
«Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации („Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ“)», — уточнили в СК.
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Следователи начали осмотр места происшествия для установления всех обстоятельств происшествия. В ближайшее время назначат необходимые экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пожар в здании на углу Тверской улицы и Пушкинской площади разгорелся утром в четверг. Огонь распространился на площади в 1500 квадратных метров. По информации МЧС, никто не пострадал.
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Москва
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